Morre jogador sueco autor de gol no Brasil na final da Copa de 1958

publicidade

O ex-jogador sueco Agne Simonsson, finalista da Copa do Mundo de 1958, morreu aos 84 anos, segundo informações da família divulgadas nesta quarta-feira pela imprensa da Suécia.

Simonsson morreu na terça-feira de complicações pulmonares, disse Göteborgs Posten, irmão do ex-jogador, ao jornal de sua cidade natal, Gotemburgo.

Autor de 27 gols em 51 jogos pela seleção da Suécia (1957-1967), no início da década de 1960 ele foi para a Espanha, com uma breve passagem pelo Real Madrid antes de se transferir para o Real Sociedad.

Na Copa do Mundo realizada na Suécia em 1958, os donos da casa fizeram a final com o Brasil, que conquistou o título com uma vitória de 5 a 2, com Simonsson marcando um dos gols para os suecos. Considerado um dos melhores atacantes da história da seleção escandinava, Simonsson foi incluído no 'Hall da Fama' das lendas do futebol sueco em 2008.