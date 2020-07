Morre presidente da Federação Boliviana de Futebol vítima do coronavírus

publicidade

O presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBL), César Salinas, faleceu nesse domingo devido ao diagnóstico de coronavírus, confirmou nas redes sociais a FBL. Salinas, de 58 anos, estava internado desde 9 de julho passado em uma clínica em La Paz, onde foi tratado com plasma doado pelo goleiro da seleção boliviana Carlos Emilio Lampe, recuperado da doença. Salinas também era dirigente do clube boliviano The Strongest.

Uma de suas últimas atividades à frente da FBF foi uma reunião com as autoridades do Ministro da Educação, Cultura e Esportes para permitir a retomada do campeonato boliviano, paralisado desde março, quando a pandemia de coronavírus chegou ao país.

Com 11 milhões de habitantes, a Bolívia registra um total de 58.136 casos da COVID-19 e 2.106 mortes.

A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) e a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) se pronunciaram nas redes sociais para prestar condolências pela morte de Salinas.

Nuestras condolencias por el fallecimiento de Cesar Salinas, Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Acompañamos a su familia y seres queridos en este duro momento. QEPD. pic.twitter.com/PiiwEpSwNF

— FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) July 19, 2020