Multidão já toma conta do centro do Rio à espera do Flamengo

Uma multidão de torcedores do Flamengo já toma conta das ruas do centro do Rio de Janeiro à espera do time campeão da Libertadores, que desfilará em carro aberto. O entorno da Igreja da Candelária já está tomado de fãs rubro-negros, quer gritam o nome do clube e dançam ao ritmo de samba.

Os amigos Raynara Souza, Bradock Silva e Anna Beatriz Lisboa vieram cedo de Jacarepaguá, na zona oeste, para garantir um bom lugar na festa. "Eu nem dormi direto", disse Anna Beatriz. "Eu dormi, mas o sono foi agitado", completou Bradock. O policiamento nas ruas próximas foi reforçado, inclusive com policiais da cavalaria. Porém é discreto o número de policiais entre a multidão.

O caminhão dos Bombeiros que vai transportar os jogadores foi posicionado em uma rua atrás da Candelária. O trajeto previsto é até a estátua de Zumbi, próximo ao Sambódromo. Alguns torcedores nem dormiram e emendaram a festa, como Edgar Rocha dos Santos, que tinha só 2 anos de idade quando o Flamengo ganhou a primeira Libertadores. "Eu vim para a Lapa às 3h. Estamos na festa direto. O meu pai era tricolor [Fluminense], mas desde cedo eu escolhi ser flamenguista", comemorava, enquanto tocava um triângulo.