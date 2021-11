"Não era o momento adequado", diz presidente da FGF sobre mudanças na comissão de arbitragem da CBF

publicidade

Na visão do presidente de Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsmann, a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em demitir Leonardo Gaciba do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da instituição não foi feita em um momento “adequado”. Porém, em entrevista ao programa Ganhando o Jogo, da Rádio Guaíba, desta sexta-feira, o dirigente buscou um tom mais conciliador, reforçando o debate entre os clubes e a entidade máxima do futebol no país.

Veja Também

“Todos fomos surpreendidos, sem entrar no mérito da qualidade do trabalho desenvolvido. Não era o momento adequado, mas respeito a decisão” disse Hocsmann, que acaba de enviar um ofício à CBF para uma reunião entre os clubes e o novo presidente da comissão de arbitragem, Alício Pena Júnior.

A informação foi revelada no início da tarde desta sexta-feira pelo vice-presidente de Futebol do Grêmio, Denis Abrahão, em coletiva após o treino no CT Luiz Carvalho. Segundo o presidente da FGF, além de Abrahão, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, e do Juventude, Walter Dal Zotto Jr, também estão cientes da movimentação.

“A iniciativa é para que o novo comandante (da comissão) passe informações aos clubes e para entendermos qual vai ser a nova forma de pensar da comissão", explicou Hocsmann, que ainda afirmou ser favorável ao diálogo “para que os critérios fiquem claros aos clubes”.