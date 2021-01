Nacional, do Uruguai, anuncia contratação de D'Alessandro

publicidade

Montevidéu, no Uruguai, é o novo endereço do ídolo colorado Andrés D'Alessandro. O argentino foi anunciado nesta segunda-feira pelo Nacional e defenderá as cores tricolores na próxima temporada. D'Ale se despediu do Inter e do estádio Beira-Rio no dia 19 de dezembro, com vitória sobre o Palmeiras e homenagens feitas pela equipe em que marcou história.

Para confirmar o acerto, o clube charrua fez o anúncio através de suas redes sociais com uma carta escrita por D'Alessandro. Em trecho da mensagem, D'Ale ressalta: "há alguns dias terminei um dos capítulos mais importantes da minha vida depois de 12 anos no Brasil, mas agora a história deve seguir".

"Em 2021 serei jogador do Club Nacional de Fútbol. Para um jogador, o Nacional tem tudo: três títulos da América e do mundo, mais de 100 anos de vida e o estádio onde começou a história das Copas. Além disso, uma torcida fantástica. Este será o meu novo capítulo. Cumprirei um sonho profissional e darei tudo. Com respeito, compromisso e dedicação para tornar ainda maior o decano do futebol uruguaio", disse.

🖊️De puño y letra:

“Cumpliré un sueño profesional y lo daré todo. Con respeto, compromiso y dedicación para hacer todavía más grande al Decano del fútbol uruguayo” - Andrés D’Alessandro

¡Bienvenido a casa @dale10! #DaleBolso#Dale10EnNacional pic.twitter.com/4beRvMfDLS — Nacional (@Nacional) January 4, 2021

Com 38 anos, D'Ale chega ao futebol uruguaio para atuar por no mínimo mais uma temporada. Na emocionante coletiva em que anunciou sua saída do Inter, o argentino reiterou que queria seguir atuando e não via sua carreira próxima do fim. Neste ano, o ídolo nunca foi uma unanimidade entre os titulares e foi pouco utilizado tanto por Eduardo Coudet, quanto por Abel Braga.

Ao anunciar o experiente jogador, o Nacional salientou a importância técnica e de liderança do argentino, que na avaliação da direção será fundamental em um elenco com "65% de jogadores vindos das categorias de base". A expectativa é de que D'Ale se integre com os atletas em janeiro e já esteja à disposição.