Nadal é "mais perigoso" quando parece ter "problemas", diz Tsitsipas

Ao ser perguntado sobre Rafael Nadal em entrevista coletiva prévia ao torneio de Wimbledon, o grego Stefanos Tsitsipas declarou neste domingo que o espanhol "é mais perigoso em termos de rendimento" quando "parece ter problemas como o que teve no pé e quando disse que não podia jogar".

Tsitsipas declarou que os "adversários têm que ser mais prudentes" ao jogarem contra Nadal, vencedor dos dois primeiros Grand Slams da temporada.

O espanhol, número quatro do mundo, "é capaz de alcançar um nível de intensidade elevado em momentos muito difíceis, algo que seria muito complicado para a maioria dos jogadores nessas condições".

Nadal conquistou seu 22º Grand Slam em Roland Garros no início de junho, depois de ter sofrido com dores no pé esquerdo que o obrigaram a aplicar várias injeções de anestesia.

O espanhol chega a Wimbledon declarando estar livre dessas dores primeira vez em 18 meses, depois de passar por um tratamento de radiofrequência pulsada.

Por sua vez, Tsitsipas vai ao torneio depois de ter conquistado seu primeiro título na grama no ATP 250 de Mallorca. O grego fará sua estreia em Wimbledon na terça-feira, contra o suíço Alexander Ritschard, número 192 do mundo.