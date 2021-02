Nadal passa às oitavas do Australia Open

publicidade

O número dois do mundo, o espanhol Rafael Nadal, se classificou neste sábado para as oitavas de final do Australia Open, ao vencer o britânico Cameron Norrie (69º) na terceira rodada, por 7-5, 6-2 e 7-5.

Com este resultado, Nadal continua sem perder nenhum set neste primeiro Grand Slam do ano. Na próxima rodada, o espanhol terá como adversário o italiano Fabio Fognini (17º), que derrotou o australiano Alex De Miñaur (23º) por 6-4, 6-4 e 6-4.

Depois de vencer Laslo Djere e Michael Mmoah nas rodadas anteriores, Nadal cumpriu a missão contra Norrie, apesar de o britânico ter lutado e incomodado o número dois do ranking da ATP algumas vezes, principalmente no primeiro e o terceiro sets.

Além da vitória, a outra boa notícia para Nadal é que resistiu bem fisicamente, depois dos problemas nas costas que tem sentido e que geraram preocupaçõesnos dias anteriores.

Além de Rublev, outro russo que avançou de fase na Austrália foi Daniil Medvedev (4º), que precisou de cinco sets para vencer o sérvio Filip Krajinovic (33º) por 6-3, 6-3, 4-6, 3-6 e 6-0.

Australia Open

Simples masculino - Terceira rodada:

Andrey Rublev (RUS/N.7) venceu Feliciano Lopez (ESP) 7-5, 6-2, 6-3

Casper Ruud (NOR/N.24) x Radu Albot (MDA) 6-1, 5-7, 6-4, 6-4

Mackenzie McDonald (EUA) X Lloyd Harris (RSA) 7-6 (9/7), 6-1, 6-4

Daniil Medvedev (RUS/N.4) x Filip Krajinovic (SER/N.28) 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0

Stefanos Tsitsipas (ALE/N.5) X Mikael Ymer (SUE) 6-4, 6-1, 6-1

Matteo Berrettini (ITA/N.9) x Karen Khachanov (RUS/N.19) 7-6 (7/1), 7-6 (7/5), 7-6 (7/5)

Fabio Fognini (ITA/N.16) x Alex De Miñaur (AUS/N.21) 6-4, 6-3, 6-4

Rafael Nadal (ESP/N.2) x Cameron Norrie (GBR) 7-5, 6-2, 7-5