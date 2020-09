Neymar é suspenso por dois jogos e acusação de racismo será investigada

publicidade

A Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) anunciou nesta quarta-feira que está abrindo um processo para investigar a acusação de insultos racistas que Neymar teria sido alvo no domingo, no jogo entre o PSG e o Olympique Marselha e no qual foi expulso, sendo punido com uma suspensão por duas partidas.

O atacante do Paris Saint-Germain foi um dos cinco jogadores expulsos nos minutos finais da partida pela 3ª rodada do Campeonato Francês, na qual a equipe parisiense foi derrotada por 1 a 0. Neymar deu tapa na cabeça do zagueiro espanhol Álvaro González, do Olympique Marselha, a quem acusou de "racismo" durante aquela partida.

O argentino Ángel Di María, companheiro de Neymar no PSG, por sua vez, foi convocado para a próxima reunião da Comissão Disciplinar, no dia 23 de setembro, onde será julgado por cuspir na direção de Álvaro no mesmo jogo.