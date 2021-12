Neymar, Messi e Mbappé ficam fora da seleção do 1º turno do Campeonato Francês

publicidade

O milionário trio formado por Neymar, Messi e Mbappé, do Paris Saint-Germain, ficou fora da eleição da seleção dos melhores do primeiro turno do Campeonato Francês, feita por dois importantes veículos esportivos do país. O argelino Andy Delort, do Nice, e o francês Gaetan Laborde e o ganês Kamaldeen Sulemana, ambos do Rennes, foram os escolhidos do "RMC Sport", enquanto o "L'Équipe" optou pelos franceses Martin Terrier, também do Rennes, Dimitri Payet, do Olympique de Marselha, e Téji Savanier, do Montpellier.

Mbappé soma nove gols no campeonato, três atrás do artilheiro, o canadense Jonathan David, do Lille. Neymar, que não entra em campo desde o fim de novembro, por causa de uma torção no tornozelo soma três gols, enquanto Messi, que faz sua primeira temporada no clube, marcou apenas uma vez.

Apesar do fraco desempenho dos principais jogadores da equipe, o PSG lidera o Campeonato Francês com 13 pontos de vantagem para o Nice, segundo colocado (46 a 33).

Entre os 22 atletas escolhidos para formarem as duas seleções, o zagueiro Marquinhos é o único da lista. Confira os eleitos:

"L'Équipe": Antony Lopes (Lyon), Hamari Traoré (Rennes), Marquinhos (PSG), Gerzino Nyamsi (Strasbourg) e Birger Meling (Rennes); Johan Gastien (Clermont), Gana Gueye (PSG) e Seko Fofana (Lens); Téji Savanier (Montpellier), Dimitri Payet (Olympique de Marselha) e Martin Terrier (Rennes).

"RMC": Ivo Grbic (Lille), Achraf Hakimi (PSG), William Saliba (Olympique de Marselha), Mamadou Sakho (Montpellier) e Przemyslaw Frankowski (Lens); Mario Lemina (Nice), Lovro Majer (Rennes) e Mattéo Guendouzi (Olympique de Marselha); Andy Delort (Nice), Gaetan Laborde (Rennes) e Kamaldeen Sulemana (Rennes).