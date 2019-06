Neymar tem bens bloqueados pela Justiça por processo de sonegação

publicidade

Além dos problemas de contusão e da acusação pelo suposto estupro, o atacante Neymar tem parte de seu patrimônio bloqueado pela Justiça por causa de um processo de sonegação fiscal. De acordo com levantamento feito pelo jornal Folha de S.Paulo, 36 imóveis em nome do jogador, da família ou de suas empresas estão bloqueados como garantia de pagamento.

A Receita Federal cobra aproximadamente R$ 69 milhões de Neymar, referente à transferência do atacante para o Barcelona, em 2013. De acordo com o caso julgado em 2017, o time espanhol pagou 40 milhões de euros a uma empresa em nome de Neymar da Silva Santos, pai do jogador, de forma parcelada, durante 2011, 2013 e 2014.

Mas para a Receita, o valor deveria ter sido registrado no nome do próprio atleta. Com isso, o imposto que reincidiria sobre o valor ganho em caso de pessoa física é de 27,5%. Já em pessoa jurídica, é de 17%.

Entre os imóveis bloqueados estão duas mansões de 3 mil m2, no Jardim Acapulco, em Guarujá; um apartamento na zona sul da São Paulo; três apartamento em Itapema, Santa Catarina.

Com o bloqueio, Neymar e familiares podem usar os imóveis, mas não podem vendê-los.