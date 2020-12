Neymar tem revisão médica "tranquilizadora" após lesão no tornozelo esquerdo

publicidade

A revisão médica de Neymar, que deixou o campo em uma maca no domingo no fim da partida contra o Lyon, depois de receber uma forte pancada no tornozelo esquerdo, foi "tranquilizadora", anunciou nesta segunda-feira o Paris Saint-Germain. "O exame clínico e radiológico de Neymar Jr, após o entorse do tornozelo esquerdo ocorrido ontem à noite, é tranquilizador. Em 48 horas serão realizados um novo balanço e novas revisões", explicou o clube em um boletim médico.

Neymar, cujo tempo de recuperação ainda não foi determinado, pode perder o jogo do próximo domingo contra o atual líder do campeonato francês, o Lille. O astro brasileiro sofreu uma forte entrada do compatriota Thiago Mendes no domingo ao final da partida em que o PSG foi derrotado pelo Lyon (1x0).

Mendes, expulso pelo árbitro, se desculpou publicamente com Neymar por sua ação nesta segunda-feira. "Erros acontecem. Mas estou aqui para pedir meu sincero pedido de desculpas ao Neymar", escreveu no Instagram.

O pai de Neymar mostrou sua indignação na mesma rede social após a lesão do filho. "Até quando? Por que não inibir no início, na primeira, por que esperar a 7ª, 8ª, 9ª falta?", protestou, lamentando o número de faltas recebidas por 'Ney'.

Essa é a terceira ausência de Neymar nesta temporada por motivos médicos, depois de testar positivo para o coronavírus no início do campeonato e de sentir dores nos adutores no final de novembro.

