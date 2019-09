No sufoco, Brasil vence Grécia e se classifica no Mundial de Basquete

publicidade

A seleção brasileira de basquete conquistou na manhã desta terça-feira a sua segunda vitória e classificou para a segunda fase do Mundial de Basquete, disputado na China. No sufoco, o time brasileiro venceu a Grécia por 79 a 78, com direito a lance livre perdido pelos gregos nos segundo finais do último tempo de jogo. O destaque do jogo foi Anderson Varejão, com 22 pontos anotados.

Marquinhos e Bruno Caboclo também se destacaram na partida com 15 pontos e oito pontos marcados, respectivamente. Caboclo, inclusive, foi responsável por pegar 10 rebotes durante a partida. Leandro Barbosa, o Leandrinho, também deu a sua contribuição com 13 pontos anotados.

Conforme a ESPN, o treinador Aleksandar Petrovic afirmou que tinha um plano para marcar Giannis Antetokounmpo, o maior nome da atual seleção grega e atual MVP (Most Valuable Player) na NBA. A estratégia deu certo e o desempenho do camisa 34 foi reduzido a 13 pontos somados.

Durante a partida, a Grécia chegou a se impor e abriu vantagem no 2º quarto. Após o intervalo, o Brasil voltou bem para a quadra e assumiu o comando do placar, com 26 a 13 no 3º período. Na parte final, as equipes trocaram cestas, com uma aproximação perigosa dos gregos. A seleção europeia até conseguiu empatar o placar, mas um erro na armação permitiu a vitória brasileira.

Antetokounmpo fez falta em Leandrinho, que converteu duas cestas após a falta marcada. Tudo corria bem até que Didi quase comprometeu a vitória. O ala brasileiro fez falta em Sloukas ainda na defesa e o grego teve a chance para três arremessos livres. No garrafão, Sloukas só conseguiu converter dois. No terceiro, Bruno Caboclo conseguiu afastar o lance, garantindo o escore de 79 a 78.