No sufoco, Brasil vence Grécia no Mundial de Basquete

A seleção brasileira de basquete conquistou na manhã desta terça-feira a sua segunda vitória no Mundial de Basquete, disputado na China. No sufoco, o time brasileiro venceu a Grécia por 79 a 78, com direito a lance livre perdido pelos gregos nos segundo finais do último tempo de jogo. O destaque do jogo foi Anderson Varejão, com 22 pontos anotados.

Marquinhos e Bruno Caboclo também se destacaram na partida com 15 pontos e oito pontos marcados, respectivamente. Caboclo, inclusive, foi responsável por pegar 10 rebotes durante a partida. Leandro Barbosa, o Leandrinho, também deu a sua contribuição com 13 pontos anotados.