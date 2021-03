Nova taça do Gauchão traz referências da cultura do Rio Grande do Sul

publicidade

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) apresentou nesta quarta-feira a taça do Gauchão 2021, que traz modificações em relação ao modelo do ano passado. Com 80 centímetros de altura, o modelo faz referências à cultura do Rio Grande do Sul: a peça carrega o conceito da admiração do povo pela sua querência, retratada nos versos do hino. No caneco, há representações de “aurora”, “farol” e “divindade”.

A estrutura é composta por quatro partes: base, bola, corpo e cálice. A base é feita de material dourado e em acabamento fosco. A bola e o corpo da taça são de material dourado brilhante. Já o cálice é de um padrão dourado queimado, com os logos do Gauchão, da FGF e também da patrocinadora Ipiranga - em placa metálica. Raios de sol ainda complementam os detalhes da peça, também na cor dourada.



