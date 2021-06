Numa prorrogação de três gols, Itália bate Áustria e vai às quartas da Eurocopa

publicidade

Na primeira partida definida na prorrogação das oitavas de final, a Itália confirmou seu favoritismo e venceu a Áustria por 2 a 1, após empate sem gols no tempo regulamentar, avançando assim às quartas da Eurocopa.

No duelo disputado no estádio de Wembley, em Londres, todos os três gols foram marcados na prorrogação, com os italianos balançando as redes com o atacante Federico Chiesa (aos 95 minutos) e volante Matteo Pessina (105), enquanto o também atacante diminuiu para os austríacos Sasa Kalajdzic (114).

A equipe italiana vai em busca da vaga na semifinal do torneio continental na próxima sexta-feira (2), em Munique (Alemanha), contra o vencedor de Bélgica e Portugal, que jogam neste domingo, em Sevilha (Espanha).

