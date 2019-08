Observatório da Discriminação Racial leiloa camisas do Grêmio, Inter, Juventude e Bahia

publicidade

O Observatório da Discriminação Racial no Futebol está leiloando camisetas de Grêmio, Inter, Juventude e Bahia preparadas para partidas que tiveram as campanhas pelo fim do racismo no futebol brasileiro. Todo o valor que for arrecadado será utilizado para a impressão de uma cartilha, que está sendo produzido em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o tema. Elas não serão doadas, mas usadas para palestras em escolas e com jogadores das categorias de base com o intuito de preparar os jovens para que novos casos não se repitam.

Se o valor superar o necessário para a impressão, os organizadores pretendem investir na venda de produtos com a marca da organização para que a sociedade conheça ainda mais o trabalho do Observatório. Uma das ações para ampliar a luta contra o racismo é a venda de camisetas e bonés.

O lote que está à disposição no site é o preparado para o último clássico Gre-Nal, dia 20 de julho, no Beira-Rio. As camisetas não necessariamente foram utilizada na partida, mas todas tem uma identificação revelando se foram usadas ou não.

O modelo que recebeu o maior lance até o momento foi a camisa 77, utilizada por Guilherme Parede, a R$ 425. A do zagueiro Emerson Santos recebeu o último lance de R$ 400. Entre as camisas do Tricolor, a do lateral Guilherme Guedes, que atualmente atua pela Ponte Preta, estão sendo adquiridas por R$ 325 e R$ 300. Há também uma camiseta do lateral Felipe, também por R$ 300, no último lance. O leilão encerra em 5 dias.

No site Ídolos Eternos, onde ocorre o leilão, também há camisetas do Juventude e do Bahia utilizadas em compromissos oficiais. Os valores variam entre R$ 300 e R$ 350. Como elas sobraram de leilões anteriores, não há um prazo para elas serem comercializadas e podem ser adquiridas em até seis vezes.