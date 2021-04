Olímpia vence Always Ready de virada e embola grupo do Inter na Libertadores

publicidade

O grupo do Inter na Libertadores embolou. Nesta quarta-feira, no Paraguai, o Olímpia conseguiu a vitória de virada sobre o Always Ready, por 2 a 1.

Com o resultado, o Colorado lidera a chave B pelo saldo de gols. No entando, todos os times estão com os mesmos três pontos.

A etapa inicial foi de muita marcação. Com várias faltas e poucas conclusões, o intervalo apontava 0 a 0.

No retorno, contudo, os paraguaios complicaram sua própria vida. Aos 9 minutos, Diego Polenta fez gol contra e deu a vantagem para os bolivianos.

O Olímpia foi para a pressão total e conseguiu igualar aos 16 minutos. Roque Santa Cruz usou toda sua experiência para carimbar o fundo das redes. Aos 33 Richard Ortiz confirmou a virada.