Abner Teixeira vence nas quartas de final e garante primeira medalha do Brasil no boxe

O brasileiro Abner Teixeira garantiu a primeira medalha do boxe brasileiro em Tóquio 2020 nesta sexta-feira, ao vencer o jordaniano Hussein Iashaish nas quartas de final da categoria até 91 kg. Ele agora lutará no dia 3 de agosto contra o vencedor do duelo entre o cubano Julio la Cruz e o espanhol Enmanuel Reyes, que acontece logo em seguida.

O duelo começou bem movimentado, com Hussein encurtando a distância e encaixando mais golpes. O brasileiro conseguiu reagir, mas o jordaniano conseguiu vencer o round por diferença mínima na pontuação.

No segundo round, Hussein demonstrou cansaço e acabou apanhando mais do brasileiro, que se aproveitou da sua envergadura superior para vencer. O último round seguiu o mesmo roteiro. Abner pressionou e mais uma vez obteve pontuação favorável para vencer o combate em decisão dividida.

Além de Abner, outros três brasileiros estão nas eliminatórias e podem trazer medalhas ao Brasil. Dois deles, Hebert Conceição e Beatriz Ferreira, também chegaram às quartas de final e só precisam de mais uma vitória para assegurar pelo menos a medalha de bronze.

Hebert, na categoria até 75 kg, enfrentará o cazaque Abilkhan Amankul, às 6h18 deste domingo, enquanto Beatriz, favorita ao ouro, volta ao ringue na próxima terça-feira, às 5h (horário de Brasília), contra . Neste sábado, às 6h18, Wanderson de Oliveira, na categoria até 63 kg, fará sua estreia contra o bielorrusso Dzmitry Asanau.

Em ascensão meteórica desde o início da década passada, o boxe tem sido um dos esportes que mais rende medalhas ao Brasil e consegue o feito de medalhar pela terceira olimpíada consecutiva após a luta de Abner.

Em Londres 2012, depois de jejum de 44 anos desde o bronze em México 1968, os boxeadores brasileiros conquistaram dois bronzes e uma prata. Na Rio 2016, o ouro inédito veio com Robson Conceição.

