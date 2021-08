Agatha e Duda são eliminadas no vôlei de praia da Olimpíada

publicidade

Candidatas a uma medalha, possivelmente de ouro, Agatha e Duda foram eliminadas nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Elas perderam um jogo muito parelho para a dupla da Alemanha, formada por Ludwig e Kozuch, decidido no tiebreak com diferenças mínimas, com parciais de 21/19, 19/21 e 16/14. As brasileiras chegaram a perder um match point.

O Brasil segue representado no vôlei de praia feminino por Ana Patricia e Rebecca, que venceram as chinesas Xinyi Xia e Fan Wang por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 23/21, e se classificaram para as quartas de final.

As duas duplas masculinas jogam na madrugada e manhã desta segunda-feira pelas oitavas de final. Evandro e Bruno Schmidt jogam contra Plavins e Tocs, da Letônia, à 1h. Às 9h, Alison e Álvaro Filho os mexicanos Gaxiola e Rubio.