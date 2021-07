Agatha e Duda são surpreendidas e perdem para dupla da China no vôlei de praia em Tóquio

publicidade

As brasileiras Duda e Agatha perderam das chinesas Wang e Xia, da China, por 2 sets a 0, no vôlei de praia. As parciais da partida, ocorrida nesta terça-feira (27), pelos Jogos de Tóquio, foram de 21/18 e 21/14. Mesmo com a derrota, a dupla brasileira, que venceu na estreia, pode terminar na segunda posição do grupo C.

Para isso, precisa ganhar das canadenses Bansley/Brandie na próxima rodada. As chinesas, que foram bem sucedidas nos dois confrontos iniciais, lideram o grupo com 4 pontos.

No primeiro jogo na olimpíada, Duda e Agatha derrotaram as argentinas Gallay e Pereyra por 2 sets a 0 com as parciais de 21/19 e 21/11.