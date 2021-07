Alison e Álvaro perdem para dupla dos EUA na segunda rodada do vôlei de praia

publicidade

Os brasileiros Alison e Álvaro Filho foram derrotados pelos norte-americanos Lucena e Dalhausser por 2 a 1 (24/22, 19/21 e 15/13) nesta terça-feira. O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo D do torneio de vôlei de praia dos Jogos de Tóquio.

A dupla brasileira, que é a 5ª no ranking mundial e que tem o atual campeão olímpico Alison (ouro na Rio 2016), teve um confronto bastante equilibrado com os representantes dos Estados Unidos, número 8 do mundo.

Essa foi a primeira derrota na competição dos brasileiros, que estrearam com vitória sobre os argentinos Julian Amado Azaad e Nicolas Capogrosso por 2 sets a 0. Já os norte-americanos foram derrotados no duelo anterior pelos holandeses Brouwer e Meeuwsen.