Ana Carolina Azevedo e Vitória Rosa não passam para as semifinais dos 200m

publicidade

Não deu para o Brasil nas eliminatórias dos 200 metros feminino do atletismo em Tóquio. Ana Carolina Azevedo e Vitória Cristina Rosa, maior velocista do País, não conseguiram se garantir nas semifinais dos Jogos Olímpicos. Ambas correram acima dos 23 segundos e acabaram eliminadas.

Uma das grandes favoritas à medalha, a cubana Shericka Jackson, bronze nos 100m, também está fora. Ela diminuiu o ritmo antes da hora e acabou superada pela italiana Dália Kaddari na reta final e acabou eliminada por quatro milésimos de segundo ao fechar a bateria 5 no quarto lugar, com os mesmos 23s26 de Kaddari.

Ana Carolina foi a primeira a ir à pista. A brasileira ficou em quinto na bateria 1, mesmo fazendo sua melhor marca na temporada, com 23s20. Apenas as três primeiras se garantiam nas semifinais. Marie-Josee Ta Lou, da Costa do Marfim, ficou em primeiro na eliminatória, com 22s30.

Principal representante do País nas provas rápidas, Vitória Rosa estava na bateria 4. Segunda colocada no Pan de Lima-2019 e integrante fixa do revezamento, a velocista chegou confiante para a disputa. Mas acabou largando mal e não conseguiu se recuperar, fechando com 23s59, bem abaixo de sua melhor marca, os 22s62 conquistado em Lima. Ficou somente em sexto na bateria e não segurou a emoção.

Veja Também