Ana Patrícia e Rebecca perdem para dupla da Letônia no vôlei de praia

As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca foram derrotadas por Graudina e Kravcenoka, da Letônia, por 2 sets a 1 (15/21, 21/12 e 12/15) nesta quarta-feira. O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo D do torneio de vôlei de praia dos Jogos de Tóquio.

Essa foi a primeira derrota da dupla do Brasil, que ocupa o 16º lugar no ranking mundial, nesta edição das Olimpíadas. Na estreia na capital japonesa, Ana Patrícia e Rebecca venceram a dupla do Quênia.