Ana Patrícia e Rebecca perdem para suíças com muitos erros e estão fora no vôlei de praia

Ana Patricia e Rebecca, representantes do vôlei de praia do Brasil, perderam para as suíças Anouk Verge-Depre e Joana Heidrich (com parciais de 21/19, 18/21 e 15/12) nesta segunda-feira. Com o resultado, em uma partida cheia de erros, as brasileiras estão fora dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

O primeiro set teve controle das suíças, que até então tinham um retrospecto bem desfavorável contra as brasileiras. Ana e Rebecca se recuperaram no segundo set e chegaram a abrir cinco pontos de diferença. Perto de fechar, voltaram a cair e perderam uma vantagem de cinco pontos. Ainda assim, conseguiram fazer o 1 a 1.

No tie-break, porém, a dupla do Brasil teve muitos erros em bolas de ataque. Depois de descontarem uma desvantagem de quatro pontos para um, Ana Patrícia errou quatro ataques seguidos e as suíças tiveram o match point. Num saque errado da brasileira, fecharam em 15 a 12.

Verge-Depre e Heidrich agora enfrentam April Ross e Alix Klineman, dos Estados Unidos. A dupla norte-americana, atual vice-campeãs mundial, venceu mais cedo as alemãs Laura Ludwig e Margareta Kozuch (com parciais de 21/19 e 21/19) e garantiram a vaga nas semis.

Vale lembrar que, em Tóquio 2020, as duas melhores duplas de cada grupo avançaram direto para as oitavas de final. Entre as parcerias que ficaram em terceiro lugar, as duas melhores da competição também se classificaram para esta fase, que foi o caso das brasileiras.

Além do resultado de hoje, Ana Patricia e Rebecca têm duas vitória e duas derrota nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Na estreia, elas bateram as quenianas Makokha e Khadambi e na segunda rodada as brasileiras perderam para Graudina e Kravcenoka, da Letônia.

Na última partida da fase de grupos, as atletas foram derrotadas pelas norte-americanas Kelly Claes e Sarash Sponcil. Nas oitavas de final, Ana Patricia e Rebecca venceram as chinesas Xinyi Xia e Fan Wang.