Argentina vence EUA no vôlei e se garante nas quartas de final de Tóquio-2020

A Argentina precisava ganhar dos Estados Unidos (3-0) para ir para as quartas do vôlei masculino em Tóquio-2020 e não falhou, depois de ter perdido as duas primeiras partidas.

A fase de grupos terminou com final feliz para a Argentina, após as derrotas para os russos (3-1) e para o Brasil (3-2) e as vitórias sofridas contra a França (3-2) e a Tunísia (3-2), após uma partida muito disputada contra os EUA (25-21, 25-23, 25-23).

Com a Argentina em terceiro lugar, o grupo B acabou liderado pelo Comitê Olímpico Russo, que derrotou a Tunísia (3-0), com o Brasil em 2º lugar após ir ao quinto set com uma França (3-2) também classificada na quarta posição.