Brasil estreia com vitória no vôlei masculino da Tóquio-2020

Atual campeã olímpica, a seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória nos Jogos de Tóquio-2020. Contra a Tunísia, o Brasil passou mais trabalho que o esperado nos primeiros sets, mas conseguiu vencer sem perder nenhum set, por 3 a 0, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/15.

Comandada pelo técnico gaúcho Renan Dal Zotto, após longa recuperação da Covid-19, a equipe brasileira teve dificuldades nas duas primeiras parciais. A Tunísia largou na frente em ambas e chegou a abrir até cinco pontos de vantagem. O lado positivo foi que a seleção conseguiu melhorar de desempenho e virar o placar nos dois sets. A entrada do ponteiro Douglas Souza mudou a cara do time, que passou a amassar a partir da metade do segundo set, vencendo com tranquilidade no final.