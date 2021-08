Brasil fica sem pódio no vôlei de praia pela primeira vez na história da Olimpíada

publicidade

Pela primeira vez na história, o Brasil não terá uma dupla do vôlei de praia subindo ao pódio nos Jogos Olímpicos. As duplas Evandro/Bruno Schmidt e Alison/Álvaro Filho foram derrotadas por Martins Plavins e Edgars Tocs, da Letônia, nas oitavas e quartas de final, respectivamente. No feminino, Ágatha e Duda, grandes favoritas, caíram nas oitavas para as alemãs Ludwig e Kozuch. Já Ana Patricia e Rebecca perderam nas quartas para as suíças Anouk Verge-Depre e Joana Heidrich.

A modalidade foi integrada ao programa olímpico nos Jogos de Atlanta, em 1996. Naquela ocasião, o vôlei de praia brasileiro fez história com a dobradinha no pódio, levando o ouro, com a dupla Jaqueline e Sandra, e a prata, com Mônica e Adriana. De lá para cá, o Brasil sempre teve pelo menos uma dupla, seja no masculino ou feminino, subindo ao pódio.

As quedas precoces no vôlei de praia incomodaram algumas referências do passado, como Jacqueline Silva, a Jackie, 59 anos, a primeira campeã olímpica no vôlei de praia, ao lado de Sandra Pires, em 1996. "Não aguento mais esse discurso de sacrifício, de que abriu mão de muita coisa na vida. Se foi para a Olimpíada é porque quis, trabalho é trabalho. A poeira vai baixar e vão ver o que aconteceu. E aí vão dizer que nos Jogos de Paris irão repetir tudo o que foi feito? Claro que não, porque foi feito de maneira errada", desabafou.

No último domingo, Ágatha e Duda foram eliminadas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. ao perderem por 2 a 1 para as alemãs Laura Ludwig e Margareta Kozuch, no Parque Shiokaze. E na segunda-feira foi a vez da dupla Ana Patrícia e Rebecca dar adeus à competição, nas quartas, ao perder para a dupla da suíça, formada por Vergé-Dépré e Joana Heidrich, por 2 a 1.

Confira todas as medalhas olímpicas conquistas pelo Brasil no vôlei de praia

Atlanta 1996 - Jackie/Sandra (ouro) e Mônica e Adriana (prata)

Sydney 2000 - Adriana/Shelda (prata), Adriana Samuel/Sandra (bronze) e José Marco/Ricardo (prata)

Atenas 2004 - Ricardo/Emanuel (ouro) e Adriana e Shelda (prata)

Pequim 2008 - Márcio/Fábio (prata) e Ricardo/Emanuel (bronze)

Londres 2012 - Alison/Emanuel (prata) e Juliana/Larissa (bronze)

Rio 2016 - Alison/Bruno (ouro) e Ágatha/Bárbara (prata)