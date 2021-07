Bruno Fratus se classifica para a semifinal dos 50 metros nado livre

publicidade

O brasileiro Bruno Fratus se classificou, na manhã desta sexta-feira, para a semifinal dos 50 metros nado livre nos Jogos de Tóquio. Com 21s67 e a 1ª posição na sua série, ele conseguiu o 4º melhor tempo na classificação geral.

A melhor marca ficou com o norte-americano Caeleb Dressel, com 21s32, seguido pelo francês Florent Manaudou (21s65) e pelo grego Kristian Gkolomeev (21s66).

Fratus é especialista na modalidade, conseguiu um 4º lugar em Londres 2012 e uma 6ª colocação em Rio 2016. Em seu currículo, ele tem ainda quatro medalhas em Mundiais: três de pratas e uma de bronze (Kazan 2015, Budapeste 2017 e Gwangju 2019).

Etiene fora

Na modalidade feminina dos 50 metros nado livre, Etiene Medeiros conseguiu apenas a 8ª colocação (25s95) na sua série, o que não foi suficiente para figurar entre as 16 que avançaram para a semifinal. As eliminatórias foram vencidas pela australiana Emma Mckeon que, de quebra, bateu o recorde olímpico da prova com 24s02.

Outros brasileiros voltam à piscina do Centro Aquático de Tóquio hoje. Guilherme Guido, Felipe Lima, Vinicius Lanza e Marcelo Chierighini nadam na prova 4x100m medley. E Guilherme Costa, o Cachorrão, tenta uma vaga para a final nos 1.500 metros nado livre.

