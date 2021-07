Chegada de tufão afeta programação de provas olímpicas no Japão

publicidade

Um tufão, que deve chegar a Tóquio no início da próxima semana, está afetando a organização de certas provas dos Jogos Olímpicos, especialmente as de remo, que teve de reprogramar "por precaução" as competições de segunda-feira.

Segundo a Agência Meteorológica Japonesa, o tufão Nepartak, cujas rajadas podem chegar a 90 quilômetros por hora, esteve neste sábado a cerca de 1.800 quilômetros ao sul de Tóquio, mas se move na direção da cidade-sede dos Jogos, onde chegará antes de terça-feira.

Os organizadores das provas de remo, marcadas para até 30 de julho, alteraram seu cronograma, acrescentando as provas marcadas para segunda-feira à programação do fim de semana, prevendo "ventos fortes e rajadas", sem falar ainda em tufão.

A Federação Internacional de Vela (World Sailing), que por enquanto mantém todas as suas regatas, que devem começar no domingo, alertou que "as provas de 26 a 28 de julho podem ser afetadas" por esse tufão, classificado na sexta-feira como de nível 8.

"Ao contrário de um terremoto, podemos adivinhar a trajetória de um tufão, o que permite que nos preparemos com antecedência", garantiu Masa Takaya, porta-voz da Tóquio 2020, acrescentando que os Jogos Olímpicos "tomarão medidas responsáveis".

A temporada de tufões no Japão vai aproximadamente de maio a outubro, com pico em agosto e setembro. No passado, essas violentas tempestades já atrapalharam os eventos esportivos no país, como aconteceu em 2019, quando o tufão Hagibis atingiu o Japão no momento em que sediava o Mundial de rugby. Matou mais de 100 pessoas e obrigou os organizadores do torneio a cancelarem três partidas da fase de grupos.