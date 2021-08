Darlan Romani mostra local de treinamento e explica vídeo em terreno baldio: "Apenas no lockdown"

publicidade

O atleta do atletismo, Darlan Romani, quarto colocado no arremesso de peso nas Olimpíadas de Tóquio 2020, explicou o vídeo em que aparece treinando em um terreno baldio. As imagens viralizaram durante a sua disputa de medalha, citando a falta de investimentos no esporte.

Nesta sexta-feira, Darlan postou uma foto em sua conta no Instagram, com a pista de atletismo em Bragança Paulista, local onde treina normalmente. Segundo ele, o local é regulamentado pela World Athletics, antiga Federação Internacional de Atletismo.

Ainda segundo ele, as atividades no terreno baldio ocorreram apenas durante o período de lockdown imposto pela pandemia de Covid-19. "Improvisei ao lado de casa para não perder treino e respeitar o decreto", afirmou em postagem marcando o Time Brasil e a equipe de atletismo.

Após o quarto lugar nos jogos de Tóquio, Darlan projetou voltar ainda mais forte nos Jogos de Paris, em 2024. "Tem um novo ciclo, dessa vez mais curto. Se eu dava 200%, agora vou dar 300%. Obrigado Brasil", frisou.

