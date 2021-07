De fora da abertura, atletas do Brasil fazem desfile na Vila Olímpica

publicidade

Vários atletas do Brasil improvisaram na manhã desta sexta-feira, em Tóquio um desfile de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. De fora da festa após decisão do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) de limitar a participação do Brasil na cerimônia a apenas dois atletas, os brasileiros saíram pelas ruas da Vila Olímpica com o uniforme oficial do desfile. O desfile foi organizado pelo COB.

"A Cerimônia de Abertura é daqui a pouco, mas devido aos protocolos de segurança, nossos atletas não vão poder participar desse momento mágico. Porém, como bons brasileiros, não desistimos e realizamos um desfile simbólico para que todos pudessem sentir essa emoção na Vila Olímpica."

É DESFILE ESPECIAL! 🇧🇷



Antes da Cerimônia de Abertura...



O Time Brasil organizou seu próprio desfiles dos atletas na Vila Olímpica.



Que espetáculo! 💚💛#JogosOlimpicos #Tokyo2020



📸 Christian Dawes/COB pic.twitter.com/X2YxCxmoqm — Time Brasil (@timebrasil) July 23, 2021

O COB informou na manhã desta quinta-feira que a delegação brasileira mandará apenas dois atletas para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A decisão foi tomada levando em conta os riscos de contaminação pela Covid-19.

O @brunorezende1 puxou a galera pelas alamedas da Vila Olímpica!



💚💛💚💛 pic.twitter.com/vqBpn1b7Tb — Time Brasil (@timebrasil) July 23, 2021

Segundo a confederação, os porta-bandeiras Bruninho (voleibol) e Ketleyn Quadros (judô) serão acompanhados pelo chefe de missão Marco La Porta e por mais um oficial administrativo. Bruninho e Ketleyn participaram do desfile improvisado levando uma bandeira do Brasil nas mãos.