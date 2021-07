Felipe Lima avança às semifinais do 100 metros nado peito

publicidade

O brasileiro Felipe Lima garantiu classificação para as semifinais dos 100 metros nado peito nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Ele completou a sétima série eliminatória com o tempo de 59.17 e avançou para a próxima fase com o oitavo melhor tempo entre os 16 classificados para as semifinais.

O mais rápido nas eliminatórias foi o britânico Adam Peaty (57.56), atual campeão olímpico e recordista mundial da prova. As semifinais serão disputadas na manhã de domingo no Japão (noite de sábado no Brasil).

Na mesma prova, Caio Pumputis não avançou às semifinais dos 100 metros peito. Ele completou sua eliminatória com o tempo de 1:00.75.

Nos 400 metros livre, Guilherme Costa ficou fora da final ao completar sua série com 3:45.99, apenas o 11º tempo geral. Os oito melhores passam à disputa por medalhas.

No revezamento 4x100m livre feminino, a equipe brasileira - formada por Larissa, Oliveira, Ana Carolina Vieira, Etiene Medeiros e Stephanie Balduccini - conseguiu apenas o 12º tempo das eliminatórias (3:39.19) e está fora da final.