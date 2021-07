Gabriel Medina vence francês e avança às semifinais do surfe

publicidade

O brasileiro Gabriel Medina bateu o francês Michel Bourez nas quartas de final do surfe masculino, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e garantiu vaga nas semifinais da competição. A disputa ocorreu na noite desta segunda-feira no Brasil, manhã de terça no Japão.

As disputas do surfe foram antecipadas por conta de um tufão que se aproxima da costa japonesa. Assim, as decisões no esporte devem ocorrer ainda na madrugada desta terça-feira.

O bicampeão mundial apresentou consistência durante toda a bateria, e não teve dificuldades para encaminhar a classificação. Logo no início, somou 6.33 e abriu vantagem.

Depois, seguiu abrindo vantagem e, na metade da prova, se aproximou de vez da vaga. Com a nota 9, restou esperar o cronômetro avançar e confirmar a classificação.

Ainda houve tempo para um susto, com uma boa onda surfada pelo francês faltando 4 minutos. No entanto, não houve tempo para reação. No fim, somou 15.33, contra os 13.66 pontos do francês.

Medina agora enfrenta o japonês Kanoa Igarashi na semifinal. Mais cedo, ele bateu o norte-americano Kevin Andino na outra chave de quartas de final.