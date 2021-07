Grã-Bretanha vence revezamento misto 4x100m medley com recorde mundial

publicidade

A equipe da Grã-Bretanha conquistou a medalha de ouro no revezamento misto 4x100m medley, na manhã deste sábado (noite de sexta-feira no Brasil), nos Jogos de Tóquio. A equipe derrubou com folga o recorde mundial, anotando 3min37s58.

Com diferentes táticas na distribuição entre homens e mulheres na piscina, os britânicos assumiram a ponta apenas na última troca, superando a China. A equipe chinesa, por sinal, conseguiu segurar a prata no 100m livres, apesar da pressão de Austrália e Estados Unidos.

A medalha de bronze ficou com a Austrália (3:38.95), com uma estratégia mais feliz que a norte-americana. Os EUA optaram por colocar. A situação ficou mais difícil quando Lydia Jacobi perdeu os óculos por conta da turbulência de dois nadadores homens nas raias ao lado da sua. Caeleb Dressel nadou a última perna, mas tinha muita distância para descontar e fechou apenas em quarto.