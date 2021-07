Jogos Olímpicos contabilizam 58 casos de Covid-19 na semana da abertura

publicidade

A semana que marca o início das Olimpíadas de Tóquio 2020 começou com uma contradição. Enquanto as delegações passam a viver o clima dos Jogos na capital japonesa, os casos crescentes registrados de Covid-19 entre a comunidade olímpica aumentam a preocupação com relação à segurança do evento. Até esta segunda-feira, 58 pessoas envolvidas com o megaevento esportivo foram diagnosticadas com o coronavírus.

Segundo dados disponibilizados pelo comitê organizador, os números registrados a partir de 1º de julho contam: quatro atletas, 17 membros dos comitês internacionais e nacionais, cinco jornalistas, três funcionários e 29 terceirizados. Médico-chefe de um comitê independente para a Covid-19, Brian McCloskey explicou que camadas de proteção foram tomadas para a realização da Olimpíada.

Dos testes realizados diariamente nos atletas até a vacinação, não-obrigatória para a entrada no Japão ou participação nas competições, tudo é considerado para conter a disseminação. “Monitoramos as pessoas desde a chegada no aeroporto e, cada camada do protocolo, é uma proteção a mais, é uma redução do risco de que o coronavírus seja espalhado. E os números de casos positivos até agora são muito baixos”, disse McCloskey.



Entre os atletas, os casos de maior preocupação estão relacionados aos dois jogadores da seleção sul-africana masculina de futebol. O comitê do país confirmou que os casos são referentes aos jogadores Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi, além do analista de vídeo Mario Masha. Diante dos quadros, a partida de estreia do país no futebol, justamente contra o Japão, ganha contornos ainda mais tensos. A mídia local entende que não se tem a real noção do quanto os membros infectados tiveram contato próximo com o restante da delegação.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) também garante que a testagem diária dos atletas é um mecanismo eficiente para evitar a propagação do vírus. O Comitê afirma que 8 mil testes para a detecção da covid-19 já foram realizados. No último levantamento do Governo de Tóquio, 1.008 casos foram registrados em 24 horas. Ao todo, são 189.184 casos, sendo 2.252 mortes.

A Cerimônia de Abertura acontece nesta sexta-feira, no Estádio Olímpico da capital japonesa. Como anunciado no começo do mês, a festa acontecerá sem a presença do público. O COI ainda tenta a liberação de pelo menos ml convidados de honra.