Kristof Milak vence os 200 metros borboleta, Leo de Deus é sexto na final da Tóquio 2020

O nadador húngaro Kristof Milak não teve concorrência nos 200 metros borboleta da Tóquio 2020. Ele faturou o ouro com recorde olímpico na prova que teve também o brasileiro Leonardo de Deus na disputa.

No Centro Aquático da capital japonesa, Milak completou a prova com o tempo de 1:51.25, superando a marca anterior do americano Michael Phelps, registrada em Pequim 2008.

A medalha de prata foi para uma surpresa local. O japonês Tomoru Honda (1:53.73) acelerou na última virada para ser segundo. O bronze ficou com o italiano Federico Burdisso (1:54.45).

Um dos favoritos, o sul-africano Chad le Clos foi apenas quinto. Já o brasileiro Leonardo de Deus piorou suas marcas da eliminatória e da semifinal até terminar em 6º lugar, com o tempo de 1.55:19.