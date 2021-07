"Me olham no solo e percebem que a música é minha cara", diz Rebeca

publicidade

O funk Baile de Favela, do MC João, embalou mais uma vez a apresentação de Rebeca Andrade no solo na Olimpíada de Tóquio 2020 nesta quinta-feira (29). Com a música ao fundo, a ginasta brasileira conquistou a medalha de prata, que representa a primeira da história para as mulheres na modalidade.

Ao deixar o local de competições e conversar com a imprensa, Rebeca revelou que a escolha do funk para a apresentação no Japão foi uma surpresa do coreógrafo dela. "Foi incrível. Não foi uma ideia minha e adorei. Se vocês me olham no solo e ouvem a música, percebem que a música é a minha cara", afirmou.

Rebeca disse saber da importância do gênero musical para o Brasil e afirmou que, pessoalmente, é fã dos hits criados por MCs. "Querendo ou não, o funk é um dos ritmos mais escutados da música brasileira. Eu gosto de funk, adoro dançar funk e fico feliz de saber que todo mundo gostou dessa série", explicou.

Simone Biles

Segunda melhor na classificação geral para a final desta quinta-feira, Rebeca exaltou a decisão da ginasta americana Simone Biles, que desistiu de disputar a prova por conta da saúde mental prejudicada.

"É um orgulho que ela tenha tomado essa atitude, tenha pensado nela em primeiro lugar. Ainda mais nos Estados Unidos, deve ser uma pressão gigante em cima dela e ela deve se cobrar também. Ela é incrível, ela é a melhor do mundo e todo mundo sabe disso", disse a brasileira.

Rebeca não escondeu ser fã de Simone Biles. "O que sempre admirei nela era o psicológico. Isso sempre foi muito forte nela e hoje eu fico triste, mas, ao mesmo tempo, fico muito orgulhosa. Ela foi muito guerreira e está certa de ter pensado nela mesmo. Para fazer ginástica, você tem que estar concentrado e pensando em você", finalizou.

