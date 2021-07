Medina e Italo despacham rivais e vão às quartas no surfe masculino

publicidade

Gabriel Medina está nas quartas de final do surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na madrugada desta segunda-feira (26), horário de Brasília, ele superou o antigo algoz Julian Wilson e se garantiu na próxima fase, onde terá pela frente o francês Michel Bourez, que despachou o marroquino Ramzi Boukhiam.

Logo em sua primeira onda, o brasileiro acertou um belo aéreo e tirou 7,50, o que deu tranquilidade dele escolher a onda certa para completar o seu somatório. E enquanto o australiano tentava várias entradas, ele teve tranquilidade de esperar a onda certa para conseguir um 6,83 e, com o somatório de 14,33, superar o rival, que teve 13 como a soma de suas duas melhores notas.

A vitória é especial para Medina, já que ele e Julian possuem uma das grandes rivalidade do WCT, o circuito mundial de surfe. Ao longo dos anos, ele já se enfrentaram em várias oportunidades e o retrospecto entre eles é bastante equilibrado. Gabriel já declarou, inclusive, que o adversário que ele mais gosta de superar em todo o circuito é o australiano.

Italo também avança

Se a bateria de Gabriel foi bastante movimentada, a seguinte, com Italo Ferreira, foi bastante parada. Com o mar em condições bem piores, tanto o brasileiro quanto o neozelandês Billy Stairmand tiveram dificuldades em encontrar as ondas.

O cenário permaneceu assim até a reta final, quando Italo mostrou os motivos de ser o atual campeão mundial e, com dois lindos aéreos com rotação completa, somou 7,37 e 7,17 para disparar na disputa e, com 14,54 pontos ao todo, venceu o rival, que só fez 9,67 pontos.

Ele espera agora o vencedor da bateria entre o japonês Hiroto Ohhara e o peruano Miguel Tudela.

