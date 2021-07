Pamela Rosa mostra tornozelo inchado após eliminação no skate

publicidade

A skatista brasileira Pâmela Rosa postou uma foto do pé esquerdo inchado após ela sofrer uma torção no tornozelo antes de competir na prova de street dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Pâmela não conseguiu se classificar para a final. Rosa encerrou sua participação na fase classificatória com somatória de 10.06.

"Mais uma vez enfrentei uma competição lesionada, mas essa lesão não me parou, fui até onde consegui", escreveu Pamela após a prova. "Agradeço imensamente todas as energias positivas, toda torcida e todo o apoio. Obrigada meu Deus, pela saúde e por essa oportunidade." E concluiu: "Vamos lá, o skate vive em mim".

Pâmela Rosa foi a primeira brasileira a ir para a pista. Estava na terceira bateria, ao lado de duas japonesas, uma francesa e uma norte-americana. Mas não escondeu o nervosismo, errando em três das suas sete tentativas - três notas são descartadas - e mandando manobras com baixa pontuação. Com muitos erros em suas manobras, falhando em movimentos que está acostumada a fazer, figurava apenas no oitavo lugar geral restando cinco competidoras, entre elas as também favoritas Rayssa Leal e Leticia Bufoni, para disputar.

Sob enorme pressão e com 7,64, foi para a última manobra sem poder errar. Acertou, fez mais 2,42, subindo para o sexto lugar no geral, porém com enorme risco de eliminação. Os 10,06 foram muito abaixo do esperado e apenas duas das últimas cinco atletas nas eliminatórias poderiam fazer nota maior.