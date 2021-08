Pedro Barros exalta espírito do skate nos Jogos Olímpicos

publicidade

Multicampeão dos principais torneios de skate park do mundo, Pedro Barros comemorou a prata desta quinta-feira em Tóquio 2020. Mas o atleta brasileiro preferiu valorizar o espírito da competição que estreou nos Jogos Olímpicos e classificou a medalha como um "souvenir" da capital japonesa.

O catarinense, de 26 anos, mostrou uma visão de mundo completamente diferente do que se espera em um ambiente competitivo como os torneios olímpicos. “Estou muito feliz com a conquista, mas a medalha não deixa de ser um souvenir. Essa medalha não deixa de ser um objeto material, de expectativa que pessoas criam”, disse Barros, na área de entrevistas.

Barros começou muito cedo no esporte e, logo com 14 anos, assombrou o mundo do skate ao conquistar o terceiro lugar no X-Games de Los Angeles 2009 — nas “Olimpíadas dos esportes radicais”, como o torneio também é conhecido, ele faturou outras nove medalhas. Em campeonatos mundiais, foram três medalhas.

Com a prata de Barros, o Brasil alcançou 16 medalhas até agora nesta Olimpíada: quatro de ouro, quatro de prata e oito de bronze.