Ross e Klineman dominam vôlei de praia e levam ouro para os EUA

As norte-americanas April Ross e Alix Klineman detonaram a concorrência rumo ao ouro do vôlei de praia, em Tóquio. Nesta sexta-feira, a dupla venceu com facilidade as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy e garantiu o título olímpico com uma campanha quase perfeita. O bronze ficou com a Suíça.

Ao longo do torneio, o time dos Estados Unidos cedeu apenas um set, ainda na fase de grupos contra a Holanda. China, Espanha e Cuba foram derrubadas por 2 a 0. Na semifinal, foi a vez da Suíça sofrer nas mãos de Ross e Klineman.

E a final foi talvez mais tranquila ainda. Artacho e Clancy deixaram as rivais criarem boa vantagem no começo dos dois sets. Até ensaiaram uma reação, mas acabaram derrotadas por 21 a 15 e 21 a 16.