Tenistas brasileiras se classificam para a semifinal de duplas nos Jogos Olímpicos

As tenistas brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani surpreenderam mais uma vez e venceram Bettanie Mattek-Sands e Jessica Pergula de virada, por 1/6, 6/3 e 10/6, classificando-se para a semifinal do torneio olímpico de duplas femininas. As americanas eram as cabeças de chave número 4.

Elas aguardam as vencedoras do confronto entre australianas e suíças para conhecerem suas adversárias na disputa por uma medalha inédita para o país. De qualquer forma, já igualaram o melhor resultado da história do tênis brasileiro em Olimpíadas, o quarto lugar de Fernando Meligeni no individual masculino em Atlanta-1996.

A trajetória de Pigossi e Stefani em Tóquio é muito melhor que o esperado. Elas entraram na chave de última hora, graças às desistências de outras duplas, viajaram às pressas para o Japão e agora estão entre os quatro melhores times do torneio.