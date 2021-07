Tiro com arco: Ane Marcelle perde na 2º fase e está eliminada em Tóquio

publicidade

Ane Marcelle dos Santos perdeu para a sul-coreana An San por 7 a 1 e está eliminada do torneio individual no tiro com arco dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

No primeiro set, as duas arqueiras fizeram 27 pontos. Já no segundo, An San, que bateu o recorde olímpico na fase eliminatória, fez 27 a 24 e chegou a 3 a 1 no placar.

No terceiro set, a sul-coreana mostrou por que é candidata ao ouro ao acertar as três flechas no centro do alvo e vencer por 30 a 27. No quarto set, An San fez 28 a 25 e fechou o combate em 7 a 1.

No primeiro combate, Ane Marcelle dos Santos venceu a mexicana Ana Vazquez por 6 a 4. Após perde o primeiro set por 28 a 18, a brasileira venceu dois sets seguidos (28-27; 28-25). A mexicana, número 17 do mundo, venceu o quarto set por 29 a 28. No quinto, Ane Marcelle venceu por 27 a 17 e fechou em 6 a 4. O detalhe deste set foi que a arqueira mexicana deixou o cronômetro zerar e não conseguiu atirar a última flecha.

Veja Também