Três em cada quatro atletas do país aceitaram vacina contra Covid-19

publicidade

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou nesta terça-feira que três em cada quatro atletas olímpicos que representarão o país em Tóquio 2020 foram imunizados completamente contra o novo coronavírus. Por outro lado, um grupo não informado de participantes se recusou a receber a vacinação.

Ao todo, a delegação conta com 301 atletas (310, se contados os “atletas substitutos” para casos de Covid-19) e, desses, 75% tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. Segundo os números apresentados em uma entrevista de abertura dos trabalhos na capital japonesa, 90% tomou ao menos uma dose da vacina.

Além da iniciativa dos países onde atletas brasileiros treinam, o Comitê Olímpico Internacional (COI) fechou um acordo com a Pfizer e o Comitê Olímpico Chinês para enviar doações de vacinas para os comitês nacionais. Nesse convênio, não apenas atletas e membros das comissões técnicas, mas também árbitros, oficiais e jornalistas foram vacinados.

Em entrevista a jornalistas brasileiros, Jorge Bichara, sub-chefe de missão da delegação nestes Jogos Olímpicos, preferiu preservar a identidade dos atletas que não quiserem tomar a vacina. Os diferentes motivos tampouco foram especificados.

“Tivemos atletas que não quiseram se vacinar, mas vamos preservar esses nomes. É uma questão de ordem pessoal e nós respeitamos. Temos as nossas convicções sobre a vacina, mas respeitamos a decisão de cada um”, disse Bichara. “Vamos cobrar de todos o respeito às condições de segurança durante a Olimpíada.”

Apesar do esforço e do incentivo do COI, a imunização não foi uma condição para participar dos Jogos Olímpicos. O Japão também não condicionou a entrada dos participantes à vacinação ainda que haja enorme preocupação com o aumento de casos na capital olímpica.

Tóquio entrou nessa segunda no quarto estado de emergência em razão da pandemia do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.511 novos casos, de um total de mais de 823 mil, sendo 14.905 mortes. O ritmo de vacinação no país ainda é lento, com apenas 18% da população totalmente vacinada.

Veja Também