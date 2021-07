Zagueiro Ricardo Graça é convocado para a seleção olímpica

publicidade

O zagueiro Ricardo Graça, do Vasco da Gama, foi convocado, nesta quinta-feira (8), para a seleção olímpica masculina. O técnico André Jardine o chamou para o lugar de Gabriel Magalhães. O jogador do Arsenal (Inglaterra) foi cortado da equipe após sofrer uma lesão.

Além de Ricardo Graça, o Vasco também cedeu o goleiro Lucão para a disputa os Jogos de Tóquio. O Brasil é o atual campeão olímpico e buscará o bicampeonato na capital japonesa.

Nesta quinta, os jogadores que atuam no Brasil se apresentaram à seleção. Entre eles estava o meia Claudinho do Bragantino, que comentou a oportunidade de representar o país no megaevento esportivo: “Uma sensação única”.

No grupo D, o Brasil inicia sua trajetória em Yokohama, contra a Alemanha, no dia 22 de julho. Três dias depois o desafio será contra a Costa do Marfim. Fechando a sua participação na chave, no dia 28, a seleção mede forças com a Arábia Saudita em Saitama.