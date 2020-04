Organizações espanholas entram em acordo sobre a retomada da temporada

publicidade

O futebol na Espanha, pelo menos os treinamentos dos clubes, está perto de voltar a acontecer. Em um comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira, o Conselho Superior de Esportes (CSD, na sigla em espanhol) do país, a La Liga (empresa que organiza o Campeonato Espanhol) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) entraram em acordo para alinhar a retomada dos treinamentos profissionais de futebol, sujeitos às decisões tomadas pelo Ministério da Saúde do país e pela evolução da propagação do novo coronavírus (Covid-19) em território nacional.

Segundo o CSD, os treinos serão realizados "enquanto as condições sanitárias permitirem" e seguirão todos os "protocolos rígidos de saúde", que focam na proteção dos jogadores. A reunião entre as organizações, realizada no último sábado, ainda decidiu que parte das receitas, oriundas dos direitos de imagem do futebol, serão direcionadas aos demais esportes federados, olímpicos e paraolímpicos.

Irene Lozano, presidente do CSD, Javier Tebas, presidente da La Liga, e Luis Rubiales, presidente da RFEF, acertaram, durante o encontro, a criação de um fundo de contingência de mais de 10 milhões de euros (R$ 57,4 milhões) com o intuito de ajudar atletas vulneráveis. Além disso, foi-se estabelecida a elaboração de um código de conduta, que será aplicado para dirigentes e agentes do futebol e permite "fortalecer um diálogo honesto e sincero, além de facilitar boas relações entre as diferentes instituições de futebol".

As organizações afirmaram que trabalharão em conjunto para o fortalecimento da imagem da Espanha, como um país onde a prática esportiva é realizada de forma segura. Este é um passo importante tomado pelas entidades futebolísticas espanholas, tendo em vista a candidatura do país ibérico para a realização da Copa do Mundo de 2030.