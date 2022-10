Pablo Marí é operado com sucesso após sofrer ataque com faca na Itália

publicidade

O zagueiro espanhol Pablo Marí, ex-Flamengo, foi operado nesta sexta-feira para reduzir o dano muscular que sofreu após ter sido esfaqueado ontem, em um supermercado na cidade de Assago, nos arredores de Milão, na Itália, e poderá voltar a treinar depois de dois meses, conforme aponta boletim médico.

"Os especialistas da equipe de Cirurgia Geral e Traumatologia do hospital Niguarda realizaram nesta manhã a intervenção cirúrgica para reconstruir os dois músculos lesionados nas costas de Pablo Marí. A operação correu bem, e é esperado que seja dada alta em dois ou três dias", diz comunicado enviado pela unidade de saúde localizada em Milão à Agência EFE.

"Após a operação, o jogador poderá iniciar um processo de reabilitação. Esse tipo de recuperação costuma requerer dois meses de repouso, para ser possível retomar a atividade física", completa o boletim do zagueiro, que atualmente defende o Monza, da primeira divisão do Campeonato Italiano.

A operação, que foi realizada com anestesia geral, "serviu para suturar as feridas", informou o hospital Niguarda, para onde Marí foi levado ontem, "acordado e consciente", com uma ferida que "não foi profunda". O espanhol foi ferido após ser atacado por um italiano, de 46 anos, diagnosticado com transtorno mental, que esfaqueou outras quatro pessoas, entre elas um funcionário da unidade do supermercado Carrefour localizada dentro de um shopping.

Luis Fernando Ruggieri, um cidadão boliviano, de 47 anos, morreu enquanto era levado para o hospital, por consequência de uma facada que recebeu na região do tórax, segundo indicou um porta-voz da rede de supermercados.

O ataque aconteceu por volta de 18h30min (13h30min de Brasília) de ontem, quando o autor pegou uma faca das gôndolas do próprio estabelecimento e começou a atacar os presentes, entre eles, Marí, que estava com a mulher e o filho no local.

Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o agressor foi imobilizado pelo ex-jogador de futebol Massimo Tarantino, que jogou por Bologna, Inter de Milão e Napoli, que conseguiu deter o homem até a chegada da polícia.