Palacios e Pinares são convocados pelo Chile e desfalcam a dupla Gre-Nal

A Dupla Gre-Nal contará com dois jogadores na Copa América 2021, disputada entre os dias 11 de junho e 10 de julho, no Brasil. O técnico da seleção do Chile, Martín Lasarte, convocou o meia César Pinares, do Grêmio, e o atacante Carlos Palacios, do Inter, para compor o elenco na competição.

🇨🇱⚽ NÓMINA DE #LAROJA PARA LA COPA AMÉRICA‼



💪 Listos los 2⃣8⃣ futbolistas que participarán en el torneo continental#VamosLaRoja pic.twitter.com/QxnAYY6bji — Selección Chilena (@LaRoja) June 10, 2021

A convocação da dupla não chega a ser uma surpresa, pois ambos gozam da confiança do treinador e estão participando com frequência das Eliminatórias Sul-Americanas. No entanto, eles têm predominado como reservas nas últimas partidas.

O meia César Pinares foi convocado pela @LaRoja e representará o Chile na @CopaAmerica!



Parabéns, Pinares! 👏🏻🇨🇱🇪🇪 pic.twitter.com/gtsLxgBs2Y — Grêmio FBPA (@Gremio) June 10, 2021

Como o Brasileirão não será interrompido durante a realização do torneio, os dois atletas desfalcaram suas equipes em rodadas do nacional.

