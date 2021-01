Palmeiras é dominado pelo River, mas vai à final com derrota por 2 a 0

publicidade

O Palmeiras se classificou para a final da Copa Libertadores, apesar de ser amplamente dominado e perder por 2 a 0 nesta terça-feira para um espetacular River Plate, em São Paulo. Foi uma partida eletrizante na qual o time brasileiro teve sérias dificuldades para defender sua vantagem de 3 a 0 conquistada na Argentina.

A equipe comandada pelo português Abel Ferreira foi de longe superada pelo time de Marcelo Gallardo, que esteve perto de protagonizar uma virada histórica.

O zagueiro paraguaio Robert Rojas aos 29 minutos, que seria expulso no segundo tempo (72), e o atacante colombiano Rafael Santos Borré, aos 44, incendiaram os Millonarios com dois gols de cabeça, mostrando que a missão havia se tornado possível. Ainda veio o terceiro gol, levaria às penalidades, mas um impedimento na construção do lance fez o VAR anular a jogada.

Com cinco grandes defesas, o goleiro Weverton selou a classificação do Palmeiras para sua quinta final de Libertadores, na qual buscará o segundo título (após aquele que conquistou em 1999).

O adversário do Verdão vai sair do confronto entre Santos e Boca Juniors nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. A primeira partida terminou empatada em 0 a 0.