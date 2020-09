Palmeiras e Flamengo empatam em 1 a 1 após luta judicial

publicidade

Após uma semana polêmica, marcada por reviravoltas em decisões jurídicas e ameaças de paralisação do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo entraram em campo neste domingo, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, os rivais empataram em 1 a 1, com gols de Patrick de Paula (Palmeiras) e Pedro (Fla).

O resultado mantém os dois últimos campeões brasileiros (Flamengo, em 2019, e Palmeiras, em 2018) entre os seis melhores do campeonato. O Palmeiras tem 19 pontos e ocupa a quarta posição. O Flamengo, com 18 pontos, é o sexto colocado.

Jogo da discórdia

A partida esteve ameaçada de não acontecer até pouquíssimos minutos antes do horário marcado pela CBF em razão de uma polêmica jurídica deflagada pelas tentativas do Flamengo de suspender o confronto. O clube carioca solicitou o adiamento por enfrentar o surto de covid-19 entre jogadores e outros funcionários.

Entretanto, uma decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho), assinada pelo ministro Vieira de Mello Filho, vice-presidente do órgão, após solicitação da CBF, derrubou a liminar do TRT-RJ (Tribunal Regional do Trabalho do Rio) e confirmou a realização do jogo.

Com a possibilidade de cancelamento do jogo, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, disse que iria cobrar a paralisação do campeonato. Outros dirigentes de clubes da Série A se manifestaram favoravelmente à interrupção da competição.

A partida

O Palmeiras tomou a iniciativa do jogo e tinha mais posse de bola. No entanto, mesmo diante de um adversário composto por muitos jogadores das categorias de base, mesclado com titulares, tinha dificuldades de finalização.

A primeira jogada aguda da partida aconteceu aos 24 minutos, quando o centroavante flamenguista Pedro disparou uma bomba para o gol de Weverton, que fez grande defesa e evitou a abertura do placar.

Aos 38, o Flamengo chegou novamente e obrigou Weverton a se esticar para espalmar uma bola em chute do meia chileno Arrascaeta do bico direito da área palmeirense.

No segundo tempo, o time alviverde voltou disposto a abrir o placar e criou uma boa oportunidade logo aos 4 minutos.

Após boa triangulação de ataque, o meia Raphael Veiga — colocado após o intervado na vaga de Gabriel Menino, que havia sido advertido com um cartão amarelho — bateu de canhota da entrada da área e deu trabalho para a defesa de Hugo, que estava bem colocado.

Então, aos 9 minutos, o meio-campista Patrick de Paula recebeu passe de Adriano e arriscou de longe. O chute não era forte, mas a bola desviou em Thiago Maia e enganou o goleiro Hugo: 1 a 0.

Mas a alegria do torcedor palmeirense durou pouquíssimo. Um minuto depois, o Flamengo desceu pela direita com Arrascaeta. O meia cruzou na medida para o desvio de Pedro, que estava livre de marcação e dentro da pequena área e empatou a partida.

Aos 13 minutos, o lateral-esquerdo Matías Viña cruzou com precisão para Luiz Adriano, que cabeceou no contrapé de Hugo. No entanto, o goleiro flamenguista foi buscar e evitou o segundo gol do time alviverde.

Nos minutos seguintes, o jogo ficou mais aberto e as duas equipes se alternaram no ataque e na criação de boas chances de gol.

Pelo lado do Flamengo, Arrascaeta, Pedro e Gerson mostravam protagonismo na elaboração das jogadas ofensivas. No Palmeiras, Raphael Veiga, Patrick de Paula, Luiz Adriano e Wililan se destacavam na busca pelo gol da vitória.

Porém, o time carioca conseguiu segurar o ímpeto do Palmeiras e saiu de campo com um bom resultado em razão dos problemas enfrentados com os desfalques que tinha no elenco. Já o Palmeiras deixou o campo cabisbaixo, após o sétimo empate no campeonato nacional.